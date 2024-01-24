В Минске сообщили о наращивании потенциала вооруженных сил из-за ситуации вокруг страны

Замначальника факультета Генерального штаба Военной академии страны Андрей Богодель указал на то, что создаваемые Белоруссией и Россией совместные учебно-боевые центры расширяют возможности военной подготовки для обеих сторон

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии наращивают потенциал из-за ситуации, сложившейся вокруг страны. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью агентству БелТА, видеозапись которого размещена на YouTube-канале.

"Та обстановка, которая сложилась вокруг нашего государства, она говорит о том, что, конечно же, военный потенциал необходимо наращивать. В принципе, чем наши вооруженные силы сегодня и занимаются", - сказал он.

По словам полковника, президент Белоруссии Александр Лукашенко "это прекрасно понимает" и "радеет фактически за каждый танк".

Говоря о путях повышения возможностей вооруженных сил, Богодель напомнил об активном использовании российского опыта. "Мы имеем опыт работы с ЧВК "Вагнер", <...> он очень многое нам дал. В основном, конечно, это были тактические действия на уровне мелких подразделений и одиночных солдат. Но, безусловно, опыт богатейший, от такого опыта отказываться никоим образом нельзя", - сказал он.

Замначальника факультета Военной академии указал на то, что создаваемые Белоруссией и Россией совместные учебно-боевые центры расширяют возможности военной подготовки для обеих сторон. В частности, он упомянул о подготовке в РФ белорусских военных инструкторов.

"Чураться опыта, который имеет сегодня Российская Федерация, нельзя. <...> Мы его должны перенимать, правильно использовать", - подчеркнул Богодель.