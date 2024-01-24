Израиль нанес новые удары по Ливану с использованием авиации и артиллерии

ЦАХАЛ атаковал объекты вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по объектам вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" в Ливане с применением артиллерии и авиации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Артиллерия Армии обороны Израиля и истребители ВВС Израиля нанесли комбинированные удары по ряду военных объектов "Хезболлах" и террористической инфраструктуре в районе Яруна на юге Ливана", - говорится в заявлении.

Кроме того, израильские военные в течение дня устраняли угрозы, исходившие "из ряда районов на юге Ливана", используя артиллерию и минометы.