Politico: наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд

По данным газеты, у Пентагона нет таких средств

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Наращивание численности американского воинского контингента на Ближнем Востоке после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года может обойтись в $1,6 млрд, но у Пентагона нет таких средств. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, у Минобороны нет таких средств в связи с тем, что законодатели США до сих пор не приняли полноценного бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября 2023 года. В Конгрессе сейчас ищут возможности выделить соответствующие средства.

Пентагон отправил законодателям документы, в которых говорится, что $1,6 млрд включают расходы на отправку в регион дополнительных кораблей, истребителей и техники, а также их содержание там в течение четырех месяцев. В сумму не входят расходы на ракеты, которые американские ВС применяли при ударах по позициям движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене и для поражения беспилотников и ракет хуситов в Красном море, поскольку для таких расчетов пока недостаточно данных. За полный год расходы на наращивание военного присутствия могут вырасти до $2,2 млрд.

После атаки ХАМАС США отправили на Ближний Восток дополнительную авианосную ударную группу, десантные корабли, истребители, средства ПВО и сотни военнослужащих. Изначально эти силы были задействованы для сдерживания других группировок, способных ввязаться в конфликт, а в последнее время и для защиты судов в Красном море от нападений хуситов.

Поскольку законодатели еще не согласовали бюджет на полный год, у Минобороны нет денег на оплату внеплановых операций. "Думаю, это будет дыра, которую мы хотели бы заполнить, - сказал источник издания. - Это счет, который придется оплатить, и нам придется платить по нему в рамках ограниченного количества ресурсов". Законодатели рассматривают вариант, позволяющий включить эти расходы в пакет помощи Израилю и Украине, либо принять отдельный пакет с дополнительными ассигнованиями на военные нужды.