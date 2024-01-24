Канцлер Германии выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО

Олаф Шольц отметил, что необходимо получить одобрение Венгрии

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Швеция в конце концов станет членом НАТО. Уверенность в этом выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Берлине.

"Я весьма уверен, что вслед за Финляндией членом НАТО станет и Швеция", - сказал он. "Теперь мы хотим получить одобрение [на присоединение к альянсу] Венгрии, и я уверен, что оно последует, - добавил канцлер. - Полагаю, что очень скоро последуют все необходимые решения".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году. Он будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу тесные контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.