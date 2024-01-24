Госдеп попросил Венгрию ускорить ратификацию вступления Швеции в НАТО

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заверил, что Вашингтон приветствует решение, принятое парламентом Турции 23 января

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты просят Венгрию ускорить процесс ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Конечно, мы поддерживаем контакт с нашими венгерскими союзниками, и венгерские власти сами говорили, что поддерживают вступление Швеции в НАТО. Также неоднократно заявлялось, что Венгрия не будет последней, кто ратифицирует членство Швеции в НАТО. Поэтому мы с нетерпением ждем, что Венгрия завершит процесс ратификации и альянс примет Швецию в свои ряды без дальнейших задержек", - сказал Пател. Он заверил, что Вашингтон приветствует решение, принятое парламентом Турции во вторник.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка весенней сессии, начинающейся в середине февраля, должна быть определена комитетом под председательством спикера парламента Ласло Кёвера.

Венгерское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году. Он будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу тесные контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.