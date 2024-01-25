В новой военной доктрине Минска предусмотрели возможность силового ответа на кибератаки

Помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Бузин пояснил, что документ "содержит и другие новации, среди которых недопущение эскалации военных опасностей и предотвращение военных конфликтов"

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Обновленная Военная доктрина Белоруссии предусматривает возможность силового ответа на кибервоздействие. Об этом сообщил помощник председателя Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии доктор военных наук Николай Бузин.

"Впервые в национальной военной доктрине предусмотрена возможность силового ответа на деструктивное кибервоздействие. Статья 60 закрепляет, что "для пресечения или предотвращения вредоносного информационно-технического воздействия, ведущего к нарушению устойчивой работы критически важных объектов инфраструктуры государства, Республика Беларусь будет использовать все силы и средства как несилового, так и силового характера в соответствии с законодательством, регламентирующим вопросы информационной безопасности", - написал он в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня".

Бузин отметил, что проект обновленной военной доктрины, включающий 6 разделов, объединяющих 14 глав, содержащих 122 статьи, "содержит и другие новации, среди которых недопущение эскалации военных опасностей и предотвращение военных конфликтов (стратегическое сдерживание), подготовка обороны, применение военной силы в рамках вооруженной защиты и задействование невоенных мер".

Совет безопасности Белоруссии постановлением от 6 марта 2023 года в связи с изменением военно-стратегической обстановки поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Проект документа будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, ближайшее заседание которого должно состояться в конце апреля. Действующая военная доктрина республики была утверждена в июле 2016 года.

Вопросы применения ядерного оружия

Доктор военных наук в статье подчеркивает, что в обновленной доктрине "четко обозначена позиция Беларуси по вопросам применения находящегося на ее территории тактического ядерного оружия".

"Оно рассматривается "как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциального противника от развязывания вооруженной агрессии и является вынужденной реакцией на несоблюдение западными странами-гарантами условий Меморандума о гарантиях безопасности (в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанному в Будапеште 5 декабря 1994 года - прим. ТАСС)", - приводит Бузин выдержку из документа.

Угрозы и союзники

Проект доктрины четко обозначает источники угроз для Белоруссии, среди которых США, НАТО, Польша, страны Балтии. Особый акцент сделан на негативных тенденциях, связанных с "попытками отдельных государств (коалиций) обеспечить свое лидерство без учета интересов всех субъектов международных отношений путем реализации сценариев "цветных революций", задействования силы и провоцирования внутренних вооруженных конфликтов". При этом в документе констатируется, что "НАТО фактически выступает инструментом экспансии и способствует установлению американского контроля над Европейским континентом". Также указывается на то, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь".

"Определены [в проекте доктрины] политические приоритеты в рамках Союзного государства, ОДКБ [Организации Договора о коллективной безопасности], СНГ, ООН, ОБСЕ [Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе], ШОС [Шанхайской организации сотрудничества]. Акцент сделан на "обеспечении военной безопасности", которая в военное время трансформируется в оборону государства. Со страниц доктрины страна заявляет, что "не приемлет продолжающегося расширения НАТО и милитаризацию государств", - отметил Бузин.