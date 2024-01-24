В Ираке и Сирии на три военные базы США совершили нападение

Удары нанесло шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака"

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о совершении нападений на три военные базы Соединенных Штатов на территории Ирака и Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, атакам подверглись базы в иракской провинции Анбар, на территории международного аэропорта города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере Ирака) и в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как утверждается, шииты применили ракеты и беспилотники. Информация о последствиях атак не приводится.

Шиитские формирования ранее предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".