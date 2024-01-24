Главу МИД Колумбии отстранили от должности на три месяца

Альваро Лейву подозревают в нарушениях при организации тендеров на выпуск паспортов

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование в отношении министра иностранных дел Альваро Лейвы по подозрению в нарушениях при организации тендеров на выпуск паспортов и отстранила его от исполнения служебных обязанностей на три месяца.

"Генеральная прокуратура объявила о дисциплинарном судебном разбирательстве и временно отстранила от должности министра иностранных дел Альваро Лейву на три месяца из-за возможных нарушений, возникших в процессе подачи заявок на выдачу паспортов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Расследование ведется по двум предполагаемым фактам нарушений. "Мера была принята во избежание возможного повторения приписываемых ему дисциплинарных проступков, принимая во внимание его роль в санкционировании расходов МИД", - отмечает прокуратура.