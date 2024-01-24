СМИ: Иран и Нигер намерены сотрудничать в сферах торговли и здравоохранения

Стороны также приняли решение о начале деятельности иранских технологических компаний в африканской республике, сообщило агентство IRNA

НАЙРОБИ, 24 января. /ТАСС/. Нигер и Иран по итогам визита в Тегеран премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна подписали соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, образования, здравоохранения и строительства. Об этом сообщило агентство IRNA.

Как отметил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в ходе пресс-конференции с главой правительства Нигера Али Ламином Зейном, были проведены два заседания совместной комиссии сотрудничества, а также решено, что следующее заседание пройдет в ближайшее время. По словам Мохбера, Ниамей и Тегеран заключили соглашения о сотрудничестве в сфере оказания технических и инженерных услуг, строительства, обеспечения работы ТЭС, экспорта автомобилей, здравоохранения, высшего образования, банковском и финансовом секторе. Кроме того, было принято решение о начале деятельности иранских технологических компаний в Нигере.

Ранее Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других посетил Россию, визит продлился четыре дня. Согласно данным Mondafrique, также запланировано посещение Турции и Сербии. Новые власти Нигера намерены диверсифицировать партнерство в области обороны, сельского хозяйства, энергетики, а также развивать отношения в сфере торговли нефтью и медицинским оборудованием.