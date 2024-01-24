В Грузии заявили, что сближение с Китаем не противоречит интеграции республики в ЕС

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе отметил, что развитие экономических связей с КНР положительно скажется на экономическом развитии его страны

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Партнерство с Китаем не может помешать планам Грузии вступить в ЕС, так как в самом Евросоюзе есть страны, у которых оформлены соглашения о стратегическом партнерстве с КНР. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Есть страны - члены Евросоюза, у которых оформлены соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем. Это само собой говорит о том, что интеграция в Европейский союз не может противоречить партнерству с Китаем. Все остальное - абсурд и спекуляции", - сказал Кобахидзе.

Политик добавил, что Китай является второй в мире экономикой. Таким образом, развитие экономических связей с КНР положительно скажется на экономическом развитии самой Грузии.

Грузия и Китай в конце июля 2023 года объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сентябре 2023 года сообщил о решении отменить визовый режим с КНР. Граждане Китая смогут находиться в Грузии в туристических целях в течение 30 дней.