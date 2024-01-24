Глава "Грузинской мечты": партия может получить конституционное большинство на выборах

Как отметил Ираклий Кобахидзе, согласно декабрьским исследованиям, партию поддерживают 59% населения страны

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" может получить в парламенте конституционное большинство по итогам выборов, назначенных на октябрь 2024 года. С таким прогнозом выступил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Мы можем получить конституционное большинство в парламенте. По последним данным, согласно декабрьским исследованиям, после того как мы получили статус кандидата [в члены ЕС], наша поддержка составляет 59%", - сказал Кобахидзе.

По его словам, до выборов еще девять месяцев и за это время правящая партия постарается улучшить свои позиции, чтобы увереннее одержать победу.

Конституционным считается большинство, у которого в грузинском парламенте не менее 113 мандатов из 150. Такое число депутатов дает право вносить изменения в конституцию республики.

Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В стране с парламентской формой правления это голосование является самым главным. Партия "Грузинская мечта", которая у власти с 2012 года, в четвертый раз попытается сохранить свои позиции. Ее главным оппонентом вновь остается основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение".