В Танзании оппозиция провела акцию протеста с требованием изменить конституцию

Также участники демонстрации выступают за снижение стоимости жизни

НАЙРОБИ, 24 января. /ТАСС/. Танзанийская оппозиционная Партия за демократию и прогресс провела акцию протеста в Дар-эс-Саламе с требованием внести изменения в конституцию, сократить президентские полномочия и реформировать избирательную комиссию перед всеобщими выборами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент страны Самия Сулуху Хасан в 2023 году сняла запрет на политические митинги, а также ослабила цензуру СМИ. Тем не менее несколько человек были арестованы в том же году за организацию протестов.

Среди требований, которые выдвигает оппозиция, внесение изменений в конституцию, снижение стоимости жизни. Тысячи сторонников партии прошли маршем по Дар-эс-Саламу с транспарантами в поддержку конституционной реформы.

Предыдущие попытки реформировать конституцию не увенчались успехом. В 2015 году правительство отменило запланированный конституционный референдум после того, как избирательная комиссия заявила, что ей нужно больше времени для регистрации избирателей. Ожидается, что Хасан будет баллотироваться на новый срок на выборах в 2025 году.