Экс-советник главы Пентагона предположил, что президент Украины, вероятно, уедет на Кипр, в Италию или во Флориду

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский переберется в особняк на Кипре или в Италии после завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Когда война на Украине закончится, Зеленский осядет в одном из своих особняков на Кипре или в Италии, возможно, во Флориде. Это все мошенничество, США использовали украинцев", - написал он на своей странице в соцсети X.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН 22 января, Запад руками украинцев ведет войну с Россией. Глава МИД напомнил, что президент США Джо Байден "даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией". Лавров указал, что из выступлений представителей администрации президента США стало известно, что "90% военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в США, идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружений".