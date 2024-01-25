США заявили о расширении связей с Африкой

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что от этого континента зависит будущее мира

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются развивать отношения с Африкой, так как от нее зависит, каким окажется будущее всего мирового сообщества. С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в турне по нескольким африканским странам.

"США рассматривают Африку как континент, который сформировал наше прошлое, формирует наше настоящее и точно станет формировать наше будущее", - подчеркнул госсекретарь в интервью нигерийскому телеканалу Channels Television, которое было записано в Лагосе. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

Как утверждал Блинкен, США стремятся активизировать контакты с Африкой во всех сферах не потому, что связи с континентом расширяют Россия и Китай. "Для нас дело не в Китае, России или какой-то другой стране. Дело в партнерстве, которое, по нашей оценке, дает невероятные благоприятные возможности. Не только для наших африканских партнеров, но и для нас", - сказал Блинкен.

"Реальность заключается в том, что ни одну из проблем, которые мы пытаемся решить в интересах американского народа, мы не можем решить в одиночку. Ни один из вызовов, на которые мы должны ответить в интересах американского народа, мы не можем эффективно ответить в одиночку. Нам нужно заниматься этим в партнерстве", - отметил госсекретарь. Он находится с 21 по 26 января в поездке по Кабо-Верде, Кот-д’Ивуару, Нигерии и Анголе.

Одновременно госсекретарь признал, что объявления о визите президента США Джо Байдена в Африку до сих пор нет. "Как вы упомянули, президент, конечно, очень хочет приехать в Африку", - заверил Блинкен. Глава вашингтонской администрации ранее давал обещание нанести такой визит до конца 2023 года, но не сдержал его.