СМИ: Трамп убеждает республиканцев отвергнуть сделку по границе и помощи Киеву

По данным гаезты USA Today, экс-президент США не хочет, чтобы действующий американский лидер Джо Байден одержал какую-либо победу перед предстоящими выборами

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на южной американской границе с одобрением Конгрессом дополнительной помощи Украине. Об этом сообщила в среду газета USA Today.

По ее сведениям, Трамп, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты, "начал оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они отвергли сделку". Источники интернет-издания HuffPost утверждают, что Трамп "не желает, чтобы на счету президента Джо Байдена была победа перед выборами главы государства 2024 года". Нынешний президент будет добиваться на них переизбрания.

Трамп, как уточняется, беседовал с некоторыми сенаторами из числа республиканцев в среду, а также в минувшие выходные. "Он сказал им, что наведет порядок на границе, когда станет президентом. Он сказал, что хочет только идеальную сделку", - отметил источник HuffPost. По его словам, между сенаторами-республиканцами на закрытых консультациях в среду возникли споры относительно этих договоренностей.

Как сообщил американский интернет-портал Punchbowl News, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на этих консультациях отметил, что Трамп намерен в ходе своей предвыборной кампании уделить ключевое внимание проблеме нелегальной миграции в США. Макконнелл заверил, что республиканцы "не хотят делать ничего такого, что помешало бы" Трампу. "Мы в затруднительном положении", - признал он, говоря о согласовании сделки относительно ужесточения контроля на границе и выделения помощи Киеву. Он также выразил сомнения в том, что следует увязывать два этих вопроса, уточняет Punchbowl News.

Ранее в среду группа сенаторов-республиканцев выступила против упомянутых договоренностей в верхней палате Конгресса США. В число этих законодателей вошли Рик Скотт (от штата Флорида), Тед Круз (от Техаса) и Майк Ли (от Юты).

Запрос администрации

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл. Споры между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам пока не завершены.