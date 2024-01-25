Посол в Багдаде сообщил, что РФ расширит взаимодействие с Ираком в сфере безопасности

Эльбрус Кутрашев также отметил, что отношения двух стран находятся на очень высоком уровне и у сторон есть "интерес к взаимной работе"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия и Ирак будут расширять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявил посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев в интервью "Известиям".

"Мы планируем расширять свое присутствие и, соответственно, вкладывать дополнительные средства в сферы, связанные с безопасностью, финансами. Есть сферы сельского хозяйства, промышленности, воды, энергетики - здесь тоже хорошие перспективы", - сказал он.

Дипломат отметил, что отношения России и Ирака сейчас находятся на очень высоком уровне. "Цифры сотрудничества хорошие, но главное не это. Главное - высокий уровень доверия и интерес к взаимной работе", - добавил он.