СК Белоруссии обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти

Ведомство сообщило о начале "процесса специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской"

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм. Об этом сообщило следственное ведомство в Telegram-канале.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской (экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская - прим. ТАСС), которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республики Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности", - отметили в СК.

По данным комитета, обвиняемые принимали активное участие "в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе". Ведомство предложило Григорию Астапене, Филиппу Биканову, Александру Добровольскому, Юрию Дракохрусту, Андрею Казакевичу, Анне Красулиной, Евгению Крыжановскому, Денису Кучинскому, Веронике Лапутько, Александру Логвинцу, Анне Любаковой, Василию Наумову, Марии Роговой, Петру Рудковскому, Алесе Рудник, Наталье Рябовой, Павлу Усову, Татьяне Чулицкой, Александру Шлыку и Екатерине Шматиной явиться к следователям.

Ранее в Белоруссии законодательно ввели институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом.