Глава МИД Финляндии считает, что Венгрия снимет вето на выделение Украине помощи ЕС

Элина Валтонен заявила, что в противном случае будет найдено другое решение

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность в том, что Венгрия не будет блокировать выделение Украине финансовой помощи в размере €50 млрд на предстоящем саммите Евросоюза 1 февраля, и отметила, что в противном случае будет найдено другое решение.

"Я уверена, что Венгрия откажется от своей блокады. Министр иностранных дел [Венгрии Петер] Сийярто дал нам положительный сигнал, и я очень надеюсь, что мы сможем, наконец, принять решение о помощи Украине", - сказала Валтонен в интервью редакционному объединению RND. "Если нет, мы найдем другое решение. В то же время мы сами должны больше инвестировать в нашу безопасность", - подчеркнула она.

В то же время глава финского внешнеполитического ведомства указала, что Европа должна разработать надежную стратегию собственной обороны и сдерживания. "Мы должны укреплять нашу собственную оборонную промышленность, и как малые, так и крупные оборонные предприятия должны иметь возможность осуществлять крупные инвестиции уже сейчас", - продолжила министр.

Россия, по утверждению Валтонен, "понимает только силу". "Нам нужна надежная стратегия сдерживания как на европейском уровне, так и на уровне НАТО. На данный момент мы далеки от этого. Нам нужно сделать намного, намного больше", - резюмировала она, уточнив, что это не зависит от того, кто победит на президентских выборах в США.

На внеочередном саммите ЕС 1 февраля страны сообщества должны согласовать новую программу помощи Киеву в €50 млрд, осуществлению которой препятствует Венгрия. На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине этой суммы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

На том же декабрьском саммите Орбан не смог убедить лидеров других государств в необходимости воздержаться от переговоров с Украиной, которая, по его мнению, пока не готова к вступлению в сообщество. В то же время он не стал препятствовать 26 другим членам ЕС и вышел из зала, когда они выносили решение по этому вопросу, требовавшему единогласия.