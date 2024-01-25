В Китае призывали США отказаться от провокаций в Тайваньском проливе

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал на деле продемонстрировать приверженность трем китайско-американским коммюнике

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китай призывает Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий в Тайваньском проливе и на деле продемонстрировать приверженность трем китайско-американским коммюнике. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай обратил внимание, что после выборов на Тайване США допустили ряд негативных высказываний и действий, посылая тем самым ложный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня. Такие действия и риторика американской стороны идут вразрез с принципом "одного Китая", положениями трех совместных китайско-американских коммюнике и нарушают многократно озвученные американскими руководителями обещания не поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя проход американского эскадренного миноносца John Finn в Тайваньском проливе днем ранее.

Он призвал США "немедленно прекратить провокационные действия в Тайваньском проливе, нарушающие мир и стабильность, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".

Напряженность в районе Тайваньского пролива обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.