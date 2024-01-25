Парламент Венгрии не будет проводить экстренное заседание ради приема Швеции в НАТО

Спикер парламента Ласло Кёвер отметил, что сложившаяся ситуация не является экстраординарной

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, поскольку сложившаяся ситуация не является экстраординарной. Об этом заявил в интервью интернет-изданию Index спикер парламента Ласло Кёвер, от которого зависит определение повестки дня законодательного органа страны.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент собираться на внеочередное заседание, он сказал: "Не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда отвечают интересам Венгрии, возьмет на себя инициативу по созыву такой встречи, но, вероятно, это не приведет к успеху". "В целом я не чувствую никакой срочности и не считаю, что сложилась какая-то исключительная ситуация", - отметил спикер.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка дня весенней сессии, начинающейся в середине февраля, должна быть определена комитетом палаты под председательством Кёвера.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу тесные контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.