Казахстан призвал возродить заседания Конституционного комитета для урегулирования в Сирии

Заместитель министра иностранных дел страны Алибек Бакаев заявил, что Казахстан на протяжении последних лет прилагает усилия для поддержки Сирии и процесса урегулирования внутри арабской страны, предоставляя площадку для проведения переговоров

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Казахстанские власти считают необходимым возобновить проведение заседаний Конституционного комитета с целью урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев на пленарном заседании 21-й международной встречи по сирийскому урегулированию в Астанинском формате.

"Необходимо двигаться к политическому урегулированию конфликта и сосредоточить усилия на политическом процессе. Для этого целесообразно возродить заседания Конституционного комитета, чтобы обсудить будущее страны. Это станет важным инструментом для установления политического согласия", - сказал он.

По его словам, Казахстан на протяжении последних лет прилагает усилия для поддержки дружественного народа Сирии и процесса урегулирования внутри арабской страны, предоставляя площадку для проведения переговоров.