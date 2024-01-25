25 января, 10:21

Минск заявил, что НАТО, не реагируя на нарушения договоров, подтверждает курс на эскалацию

Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщил, что проблема нарушений Венского документа 2011 года со стороны государств - членов альянса была поднята белорусской делегацией в Вене в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Отсутствие реакции стран - членов НАТО на заявления Белоруссии о нарушении участниками альянса Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности говорит о стремлении блока к дальнейшей эскалации напряженности. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

"Проблема нарушений Венского документа 2011 года со стороны государств - членов НАТО была поднята белорусской делегацией 24 января в городе Вене в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Никакой реакции от наших "партнеров" предсказуемо не последовало. Такая позиция в очередной раз подтверждает отсутствие какого-либо конструктивного подхода альянса к вопросам обеспечения безопасности в Европейском регионе, а также указывает на стремление к дальнейшей эскалации напряженности у границ белорусского государства", - написал Ревенко в соцсети X.

Ранее начальник департамента белорусского Минобороны заявил, что действиями стран НАТО "нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашения принять участие в наблюдении".

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый странами ОБСЕ, предусматривает ежегодный обмен информацией о личном составе вооруженных сил, основных системах вооружения и техники в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности, оборонном планировании и военных бюджетах. 

Теги:
Белоруссия