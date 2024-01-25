В ФРГ заявили, что до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны

По словам главы территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана, основной задачей Германии в случае военного столкновения будет обеспечение передвижения по ее территории военнослужащих и техники союзников

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны оперативный план обороны, в котором будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана.

По его данным, детали засекреченного документа, охватывающего сотни страниц, будут обсуждаться 26 января в Берлине на симпозиуме, на который приглашены представители стран, считающихся союзниками ФРГ, правоохранительных органов, ведомств по защите населения, в частности, THW (германский аналог российского МЧС - прим. ТАСС), энергетических и логистических компаний, ученые и эксперты.

Как отметил Бодеман, основной задачей Германии в случае военного столкновения будет обеспечение передвижения по ее территории военнослужащих и техники союзников (Host Nation Support). Среди прочего в документе пропишут меры борьбы со шпионажем, кибератаками, диверсиями, в частности, против объектов критической инфраструктуры, распространением дезинформации и фейковых новостей.

"Такое оборонное планирование в первую очередь направлено на сдерживание. Мы действуем, чтобы предотвратить возникновение конфликта или войны", - отметил Бодеман. Предполагается, что значительная часть сил Бундесвера понадобится для защиты восточного фланга НАТО. "Оперативный план Германии основан на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и в Европе в целом", - сказал Бодеман.

"Это не означает, что я ожидаю бронетанкового боя на Северо-Германской низменности или, не дай бог, высадки русских десантников", - подчеркнул он. "Но наша важнейшая инфраструктура, порты, мосты, энергетические компании, конечно, находятся под угрозой диверсионных актов, возможно, также со стороны специальных сил", которые могут "попытаться разрушить критически важную инфраструктуру", резюмировал Бодеман.