Минобороны Польши готовит новый закон о гражданской обороне

По словам главы ведомства Владислава Косиняк-Камыша, в документ будут включены положения о строительстве бомбоубежищ, создании системы управления в кризисных ситуациях, привлечении добровольцев и обучении населения оказанию первой помощи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон о гражданской обороне. Об этом сообщил телеканалу TVN24 глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы должны подготовить новый закон о гражданской обороне", - сказал он.

По словам министра, в документ будут включены положения о строительстве бомбоубежищ, создании системы управления в кризисных ситуациях, привлечении добровольцев и обучении населения оказанию первой помощи.

В ответ на вопрос журналиста, думает ли он как министр обороны о подготовке Польши к войне, Косиняк-Камыш ответил: "Я думаю об этом ежедневно. Мы должны быть готовы к любому сценарию".

Министр уточнил, что новый закон о гражданской обороне его ведомство будет разрабатывать совместно с МВД.