В Иране заявили, что ВС страны находятся в Сирии по воле Дамаска для борьбы с терроризмом

По словам помощника главы иранского МИД по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи, те, кто беспокоятся из-за присутствия ВС страны в Сирии, "сами являются сторонниками террористов"

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана вошли в Сирию по приглашению Дамаска, и их функция там заключается в борьбе с терроризмом. С таким заявлением выступил помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи на пресс-конференции по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Мы вошли в Сирию по приглашению законного правительства в то время, как террористы оккупировали большую часть страны и убивали сирийский народ. ВС Ирана использовали свой потенциал и свои возможности для борьбы с терроризмом, и результат нашей работы виден", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о возможном выводе иранских сил из арабской республики.

Иранский дипломат отметил, что "террористы присутствуют на территории не только Сирии, но и Ирака, и Иран помогает также Багдаду в этой борьбе". По его словам, те, кто беспокоятся из-за присутствия иранских ВС в Сирии, "сами являются сторонниками террористов".

Астанинский процесс - переговоры с целью достижения урегулирования в Сирии - начались по инициативе РФ, Ирана и Турции в 2017 году. На 20-й встрече в июне 2023 года МИД Казахстана предложил завершить переговоры по Сирии в Астане, связав это решение с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей после объявленного желания Анкары восстановить отношения с Дамаском и возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Однако позднее власти Казахстана решили провести 21-ю встречу после коллективного обращения стран - гарантов формата - России, Ирана и Турции.