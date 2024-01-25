В КНДР переложили ответственность за напряженность, заявили в Сеуле на слова главы МИД РФ

Американо-южнокорейские учения в Пхеньяне считают "репетицией войны" с КНДР

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Власти КНДР перекладывают с помощью ложных утверждений ответственность на внешних игроков за проведение ядерной программы. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Недавно они назвали [связи] Юга и Севера отношениями враждебных государств, проводили артиллерийские стрельбы в Желтом море, запускали баллистические ракеты и проводили другие провокации, повышая напряженность. Укрепление наших сил сдерживания в отношении Севера - естественная мера по обеспечению безопасности нашего населения, по поддержанию обороноспособности в ответ на угрозы и провокации Северной Кореи", - добавил Лим Су Сок.

"Правительство последовательно обозначало нашу позицию, что мы открыты к диалогу с Северной Кореей без условий", - заявил официальный представитель. Он призвал Пхеньян к денуклеаризации и прекращению действий, повышающих напряженность.

Американо-южнокорейские учения в Пхеньяне считают "репетицией войны" с КНДР.

24 января Лавров заявил, что США, Республика Корея и Япония сколачивают военный блок, который наращивает военную активность и проводит беспрецедентные по масштабу учения. По его словам, цель этих учений - подготовка к войне. "Северная Корея ведет разработку ядерного оружия и ракет в соответствии со своим собственным графиком, постоянно выступает с ложными и искажающими утверждениями, перекладывает вину на остальных, чтобы оправдать эти разработки", - утверждал южнокорейский дипломат, которого в ходе брифинга попросили прокомментировать эти слова российского министра.