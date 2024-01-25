Гендиректор МО Израиля обсудил в США закупку вооружений, Газу и Ливан

Обсуждения также были сосредоточены на планах наращивания сил в рамках предстоящей многолетней стратегии, включая приобретение передовых платформ для поддержания качественного военного превосходства ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир обсудил в Вашингтоне закупку вооружений, ситуацию в секторе Газа и на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Генеральный директор МО завершил сегодня рабочий визит в Вашингтон, где провел встречи с высокопоставленными представителями Минобороны и Госдепартамента США, а также руководством компаний Lockheed Martin и Boeing. Замир обсудил со своими американскими коллегами закупку вооружений в соответствии с подготовкой к развитию боевых сценариев, <…> текущую боевую обстановку в секторе Газа и продолжающийся конфликт с "Хезболлах" на севере", - говорится в сообщении. "Кроме того, дискуссии были сосредоточены на противодействии иранской агрессии, направленной на нанесение вреда Израилю и дестабилизацию на Ближнем Востоке ", - отметили в пресс-службе.

"Обсуждения также были сосредоточены на планах наращивания сил в рамках предстоящей многолетней стратегии, включая приобретение передовых платформ для поддержания качественного военного превосходства ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) [в регионе], и готовности к различным сценариям", - продолжили в ведомстве. В ходе поездки Замир "встретился со специальным советником Госдепартамента США Дереком Шолле, заместителем министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Биллом Лаплантом, помощником заместителя министра обороны США по политическим вопросам Сашей Бейкер, заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и другими высокопоставленными официальными лицами", добавили в пресс-службе.

Замир в ходе встреч "выразил США благодарность от имени министра обороны Израиля [Йоава] Галанта и израильского оборонного ведомства за их беспрецедентную приверженность Израилю и за поддержку его оборонных нужд", отметили в ведомстве. "Визит подчеркивает тесное сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами с самого начала продолжающейся войны" в секторе Газа, продолжили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.