ХАМАС призывает к выводу войск Израиля из Газы до соглашения об освобождении заложников

По словам члена Политбюро ХАМАС Гази Хамада, переговоры при посредничестве Катара, Египта и США в последнее время шли очень медленно

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призывает к выводу израильских войск из сектора Газа до достижения каких-либо договоренностей по новому соглашению об освобождении большего количества заложников. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на члена Политбюро ХАМАС Гази Хамада.

По его словам, переговоры при посредничестве Катара, Египта и США в последнее время шли очень медленно. Источники из окружения ХАМАС отметили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против прекращения огня в качестве первого шага. ХАМАС, с другой стороны, отклонил предложение Израиля о том, чтобы руководство движения покинуло сектор Газа в рамках урегулирования путем переговоров.

СМИ недавно сообщили о надеждах на еще одну сделку по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных и на более длительное прекращение огня.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.