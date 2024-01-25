В Литве созвали внеочередную сессию Сейма из-за протестов фермеров

Она откроется обсуждением вопросов, поднятых фермерами в ходе проходящей акции протеста, отметила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы проведет внеочередную сессию для обсуждения вопросов сельского хозяйства, поднятых фермерами в ходе проходящей акции протеста против бездействия властей в решении проблем сектора. Об этом заявил журналистам председатель находящейся в оппозиции парламентской партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис.

"Сложилась беспрецедентная ситуация длительного игнорирования правящими партиями проблем не только фермеров, но и общества в целом. Пустое время между сессиями их только углубляет, поэтому мы выступили с инициативой проведения внеочередной сессии", - сказал он.

Осенняя сессия Сейма завершилась в декабре 2023 года, весенняя сессия должна начаться 11 марта. Как в четверг отметила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, протесты фермеров диктуют повестку весенней сессии. Она откроется обсуждением вопросов, поднятых фермерами в ходе проходящей акции протеста.

На главной улице Вильнюса со вторника стоят около 1,3 тыс. тракторов и лесовозов, съехавшихся в столицу из разных районов Литвы. Фермеры требуют уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами является затяжной кризис в молочной промышленности, сложности в культивировании многолетних лугов, а также повышение с 2024 года акциза на энергоносители.