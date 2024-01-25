Politico: ЕС не готов к потенциальному вооруженному конфликту с РФ

По информации издания, без поддержки США Европа не способна оказать сопротивление России

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Евросоюз не обладает необходимым оборонным потенциалом, чтобы самостоятельно противостоять России без поддержки со стороны США в случае потенциального вооруженного конфликта. Такое мнение выразила европейская версия газеты Politico.

"Европа не только не готова к [потенциальной] войне [с РФ], она и не готовится к [ней]", - приводит издание слова эксперта Германского общества внешней политики Беньямина Таллиса. Его мнение разделяет бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. "У европейцев [сейчас] нет возможности защищаться", - сказал он Politico.

Газета поясняет, что с момента окончания холодной войны численность вооруженных сил в странах ЕС сократилась в 2,5 раза, с 3,4 млн военнослужащих в 1989 году до 1,3 млн в 2022 году. Кроме того, некоторые страны перешли с формата обязательной срочной службы на службу в армии по контракту. В результате, например, бельгийским военным настолько не хватает боеприпасов и финансирования, что солдатам "придется бросаться камнями через несколько часов" в случае начала любого интенсивного конфликта из-за нехватки боеприпасов, указывает Politico со ссылкой на генерала-лейтенанта бельгийских вооруженных сил в отставке Марка Тиса.

Без поддержки со стороны США Европа не способна оказать сопротивление России в случае потенциального вооруженного конфликта, заключает издание. Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении снизить уровень поддержки со стороны Вашингтона в адрес европейских союзников по НАТО "вызывают тревогу среди чиновников" стран сообщества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские политики, рассуждая о возможном вооруженном конфликте с РФ, отвлекают внимание жителей своих стран от проблем с экономикой. Он отметил, что европейцы всегда были склонны к поиску внешнего врага.