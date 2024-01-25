Шведский премьер заявил, что не будет обсуждать на встрече с Орбаном членство в НАТО

По словам Ульфа Кристерссона, ему с венгерским премьер-министром предстоит обсудить множество вопросов, в том числе совместную авиационную систему для многоцелевых истребителей Jas 39 Gripen и предстоящее председательство Венгрии в ЕС

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он не собирается на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном вести переговоры о членстве королевства в НАТО.

"Нам не о чем договариваться. Мы готовы к НАТО, - цитирует премьера газета Dagens Nyheter. - Виктор Орбан на днях подтвердил, что они (Венгрия - прим. ТАСС) ратифицируют заявку Швеции. И тогда мы будем коллегами по НАТО. И тогда будет о чем поговорить".

По словам премьера, ему с Орбаном предстоит обсудить множество вопросов, в том числе совместную авиационную систему для многоцелевых истребителей Jas 39 Gripen и предстоящее председательство Венгрии в ЕС.

Как ожидается, два лидера могут встретиться 1 февраля в Брюсселе на саммите ЕС. Орбан сообщил 23 января, что пригласил Кристерссона на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО.

Венгерский парламент - единственный в странах Североатлантического альянса, который до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение к НАТО. 18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам, что Швеция не делает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует. Он отметил, что в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в альянс.