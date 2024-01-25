В Литве отказали фермерам в просьбе продлить акцию протеста

Представитель муниципалитета мэрии Вильнюса Габриэлюс Грубинскас отметил, что организаторы протеста могут обратиться за новым разрешением на проведение акции

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Мэрия Вильнюса отклонила просьбу фермеров продлить акцию протеста против бездействия властей в решении проблем сельскохозяйственного сектора, которую они проводят с 23 января. Об этом сообщил журналистам представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

"Организаторы протеста информированы о том, что возможность продления таких акций не предусмотрена законом о собраниях", - сказал он.

Как пояснил представитель мэрии, организаторы протеста могут обратиться за новым разрешением на проведение акции. "Об этом они должны сообщить в самоуправление как минимум за четыре дня до намечаемой даты", - сказал Грубинскас.

Изначально предполагалось, что акция протеста фермеров, которые стянули в Вильнюс сельскохозяйственную технику, продлится до 26 января. В среду организаторы подали просьбу о ее продлении. На главной улице Вильнюса стоят около 1,3 тыс. тракторов и лесовозов. Они должны покинуть проспект к 16:00 (17:00 мск) пятницы.