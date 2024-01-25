В Минобороны Испании усомнились в продолжении миссии во главе с США в Ираке против ИГ

Глава ведомства Маргарита Роблес отметила, что у иракского правительства имеются серьезные сомнения

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о том, что операция под руководством США "Непоколебимая решимость" в Ираке по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, не будет продлена.

"В Ираке испанский контингент имеет два столпа: с одной стороны, международная коалиция по разгрому ИГ посредством операции "Непоколебимая решимость", с другой стороны, миссия НАТО в Ираке, цель которой - дополнить предыдущую, сосредоточив внимание на консультировании иракских властей по вопросам развития и укрепления их институтов безопасности и обороны", - отметила глава ведомства, выступая в парламенте.

По ее словам, будущее операции "Непоколебимая решимость" находится под вопросом. "У иракского правительства имеются серьезные сомнения, - добавила Роблес. - Эта миссия, вероятно, не будет продолжена".

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверял, что военные королевства останутся в Ираке до тех пор, пока этого будет хотеть Багдад.

Международная коалиция по борьбе с ИГ под руководством США была создана в 2014 году, когда группировка оккупировала около трети иракской территории. В 2015 году при поддержке коалиции правительственные силы начали освобождение захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года Багдад объявил об окончательном поражении группировки. Однако силовые ведомства до сих пор проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого совершают нападения на военнослужащих и гражданских лиц.