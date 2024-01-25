Вьетнам отверг обвинения Human Rights Watch в несоблюдении прав человека

В МИД республики заявили, что организация представила сфабрикованный отчет с ложным содержанием

ХАНОЙ, 25 января. /ТАСС/. Вьетнам полностью отвергает ложные обвинения организации Human Rights Watch (HRW) в ограничении прав и свобод своих граждан. Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг.

Комментируя доклад HRW о ситуации с соблюдением прав человека в странах мира в 2023 году, в котором упоминалась ситуация в этой сфере во Вьетнаме, Фам Тху Ханг указала, что организация представила сфабрикованный отчет с ложным содержанием. "Уже не первый раз эта организация выдвигает предвзятые клеветнические обвинения со злым умыслом в адрес СРВ, стремясь подорвать социально-экономическое развитие страны и посеять раздор между Вьетнамом и международным сообществом", - подчеркнула дипломат.

"Усилия, решимость и достижения правительства СРВ в обеспечении основных прав человека нашли отражение в реальных результатах социально-экономического развития и получили широкое признание и высокую оценку народа Вьетнама и международного сообщества", - указала представитель внешнеполитического ведомства СРВ.