Ирак и США создадут комиссию для определения дат вывода войск коалиции

Обе стороны пообещали оказывать поддержку сформированной комиссии и не препятствовать ее деятельности, отметили в МИД Ирака

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Иракское правительство объявило об успехе переговоров с американской стороной по вопросу создания совместной военной комиссии, которая определит даты вывода войск международной коалиции с территории Ирака. Об этом говорится в заявлении иракского МИД.

"Правительство Ирака объявляет об успешном завершении раунда переговоров с США, который начался в августе 2023 года и результатом которого стало решение о создании высшей военной комиссии для оценки угрозы, исходящей от ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС), и оборонительных способностей сил безопасности Ирака. Все это в конечном итоге поможет сформулировать четкий график, определяющий продолжительность присутствия в Ираке вооруженных сил международной коалиции", - говорится в документе, опубликованном в официальном Telegram-канале иракского внешнеполитического ведомства. В МИД также подчеркнули, что в соответствии с графиком "контингент альянса в Ираке будет постепенно сокращаться", поскольку антитеррористическая операция завершится, и Багдад "перейдет к выстраиванию равноправных двусторонних отношений со странами - членами коалиции" в политической, экономической, военной и других сферах.

Обе стороны пообещали оказывать поддержку сформированной комиссии и не препятствовать ее деятельности. Ирак также выразил готовность "по-прежнему обеспечивать безопасность военных советников альянса на протяжении того времени, пока идут переговоры" во всех районах страны и "не допускать эскалации".

5 января премьер министра Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия сил международной коалиции закончились и Багдад намерен предпринять конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит, еще не менее шести человек пострадали в столице Ирака в результате удара американского беспилотника.

10 января в интервью Reuters Ас-Судани указал, что его страна готова выстраивать отношения по вопросам безопасности со всеми государствами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских военнослужащих, консультации и закупки вооружений. В ночь на 25 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным телеканала, в Вашингтоне хотят, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства и силовых структур. В свою очередь в иракском руководстве считают, что даты вывода войск не должны зависеть от каких-либо обстоятельств.