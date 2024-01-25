Военные Приднестровья обвинили Молдавию в эскалации напряженности

По словам сопредседателя ОКК от непризнанной республики Олега Белякова, Приднестровье обвинило Кишинев в нарушении соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта от 1992 года

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Представители Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией призвали Молдавию отказаться от действий, которые ведут к эскалации напряженности между двумя берегами Днестра. Об этом заявил журналистам сопредседатель ОКК от непризнанной республики Олег Беляков по итогам заседания.

"Мы видим, что происходит на территории Приднестровья с введением Молдовой таможенных пошлин. Идут массовые митинги и протесты. Это вызывает очень большое раздражение в обществе и может привести к последствиям в Зоне безопасности (разделительная линия по Днестру - прим. ТАСС)", - сказал Беляков.

По его словам, свою обеспокоенность приднестровская сторона выразила в обращении к представителям Молдавии, обвинив Кишинев в нарушении соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта от 1992 года. В нем конфликтующие стороны обязались не прибегать к санкциям, блокадам, ограничениям передвижения людей, товаров, грузов.

Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в ограничении поставок лекарств и медицинского оборудования, а также в блокировании экспорта некоторых предприятий. С этого года Кишинев начал взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. Как заявил ТАСС президент Приднестровья Вадим Красносельский, ущерб для приднестровских компаний составит десятки миллионов долларов в год, а ограничения отразятся на ценах внутри республики и других экономических показателях. После этого в Приднестровье прошли несколько массовых акций протеста.

Разделительную Зону безопасности по Днестру охраняют совместные миротворческие силы России, Молдавии и Приднестровья.