Суд ООН вынесет 31 января решение по иску Украины о возможном нарушении РФ двух конвенций

Решение зачитает председатель суда Джоан Донохью

ГААГА, 25 января. /ТАСС/. Международный суд ООН планирует вынести 31 января решение по существу по иску Украины к РФ о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

"Международный суд ООН 31 января огласит решение по существу дела, касающегося применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отмечается в документе.

Слушания начнутся в 15:00 (17:00 мск), решение зачитает председатель суда Джоан Донохью, добавили в суде.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пытается представить ситуацию так, как будто ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждает, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев.

Российская сторона отвергает предъявляемые обвинения. В ходе слушаний летом 2023 года представители России заявили, что украинский иск основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и должен быть отклонен. По их словам, указанные международные конвенции не имеют отношения к предмету разногласий между двумя странами и просто используются Украиной как средство для поднятия более широкого круга вопросов перед судом.