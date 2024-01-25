В Госдепе считают, что украинский кризис продлится как минимум до ноября

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что "к концу 2024 года Украина будет сильнее" и в "более выгодной позиции для определения своего будущего"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Кризис на Украине продлится по меньшей мере до ноября 2024 года, считает помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Такое мнение он высказал, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

"Россия захочет продолжать конфликт до тех пор, пока не увидит результаты наших выборов в ноябре. Так что нам предстоит долгий 2024 год", - утверждал американский дипломат. При этом он выразил мнение, что "к концу 2024 года Украина будет сильнее" и в "более выгодной позиции для определения своего будущего". О'Брайен также вновь указал на готовность США продолжать поддержку Киева.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.