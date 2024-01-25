США подтвердили, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низком уровне

По словам зампостпреда США при ООН Роберта Вуда, Соединенные Штаты взаимодействуют с российскими дипломатами в Нью-Йорке, "когда приходится это делать"

ООН, 25 января. /ТАСС/. Отношения России и Соединенных Штатов находятся на низком уровне, американские дипломаты связываются с российскими лишь при необходимости. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Отношения не находятся в хорошей точке. Мы взаимодействуем с ними [российскими дипломатами] в Нью-Йорке, когда нам приходится это делать. Отношения находятся на плохом уровне", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что отношения России и США сейчас находятся в низкой своей точке и сводятся в основном к обсуждению вопросов работы диппредставительств двух стран.

В среду на пресс-конференции в штаб-квартире ООН Лавров на вопрос журналиста об уровне дипломатических отношений РФ и США заявил, что уровень отношений двух стран низкий, контактов почти нет. Он также добавил, что даже в ходе тех немногочисленных контактов американские представители "пытаются получить односторонние преимущества".