Конституционный совет Франции отклонил часть положений нового закона о миграции

В частности, речь идет об ужесточении доступа мигрантов к социальной помощи

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Конституционный совет Франции, надзирающий за соблюдением основного закона республики, отклонил часть положений нового закона о миграции, в частности об ужесточении доступа мигрантов к социальной помощи. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Вместе с тем, указывает телеканал, Конституционный совет, оспорив около трети положений миграционного закона, утвердил в целом его соответствие французской конституции.

Поддержки не нашли "в общей сложности 37 статей документа", подсчитал BFMTV. В частности, совет потребовал исключить из текста закона положение о необходимости внесения иностранными студентами залога, подтверждающего их обязательства покинуть Францию после завершения учебы.

Члены конституционного совета также не согласились с намерением авторов закона отменить право почвы, которое предусматривает автоматическое предоставление гражданства лицам, родившимся на территории Франции. Еще одно положение, которые было удалено из текста документа, касается введения квот на прием мигрантов в стране в течение трех лет.

Решение Конституционного совета не встретило энтузиазма ни в правящем блоке, где был разработан закон, ни в лагере оппозиции, требовавшей его полной отмены.

Закон о миграции

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 19 декабря 2023 года приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, помимо упрощения процесса выдворения нарушителей, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.

Через несколько дней после этого решения парламента группа депутатов, представляющих левые партии, обратилась в Конституционный совет Франции, который проверяет соответствие нормативных документов основному закону. Авторы запроса потребовали отменить новый закон, так как он, по их мнению, не соответствует конституции страны. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился передать этот документ в Конституционный совет.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны в 2023 году выдворили более 4,5 тыс. мигрантов-правонарушителей, что на 30% больше, чем годом ранее.