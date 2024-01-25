FT: Салливан и Ван И проведут закрытую встречу в ближайшие дни

Как сообщила газета, в 2023 году помощник президента США по нацбезопасности и глава МИД КНР секретно общались дважды

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И проведут встречу в ближайшие дни в одной из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники, знакомые с подготовкой встречи.

Как говорится в статье, в 2023 году Салливан и Ван И секретно общались дважды, в Вене и на Мальте, что стало ключевым моментом, позволившим организовать в ноябре встречу президента США Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина. Со ссылкой на анонимных американских официальных лиц газета сообщает, что подобный приватный формат общения без участия СМИ более эффективен для обсуждения накопившихся между Вашингтоном и Пекином вопросов.

Подобными темами на этот раз FT называет прежде всего ситуацию в Красном море. Издание напоминает, что США попросили Китай, чтобы тот призвал Иран осадить повстанцев-хуситов, совершающих нападения на торговые суда у берегов Йемена. В статье также упоминаются недавние выборы на Тайване, а также заявления Пентагона о том, что самолеты китайских ВВС с 2021 года совершили почти 200 небезопасных маневров вблизи американских самолетов.

В Белом доме газете отказались комментировать информацию о предстоящей встрече, в посольстве Китая в Вашингтоне не ответили на запрос о комментарии.