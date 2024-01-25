В Днепропетровской области отказались переименовывать город Первомайск

По информации издания "Общественное", рассматривались восемь новых вариантов названия населенного пункта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти города Первомайска (на украинском - Першотравенськ) Днепропетровской области Украины отказались от его переименования. Такое решение принято единогласно депутатами местного городского совета в ходе сессии, сообщило украинское издание "Общественное".

По его данным, рассматривались восемь новых вариантов названия населенного пункта, но горсовет проголосовал за то, чтобы оставить нынешнее. Теперь результаты голосования должна рассмотреть Верховная рада, которая может переименовать город по своему усмотрению.

23 января за сохранение названия, связанного с именем российского императора Павла Первого, проголосовали депутаты горсовета Павлограда (Днепропетровская область). Это решение они объяснили желанием горожан, которые в ходе прошлогоднего интернет-опроса высказались против переименования населенного пункта.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.