Белорусские пограничники зафиксировали смерть 27 беженцев на границе с ЕС в 2023 году

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович напомнил о реализуемой Польшей и странами Балтии практике вытеснения мигрантов на территорию республики

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек стали жертвами жестокого обращения силовиков стран Евросоюза с беженцами на белорусской границе в 2023 году. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"В течение минувшего года органами пограничной службы Беларуси задокументировано 27 фактов смертей беженцев, погибших на границе из-за жестокого обращения с ними польских, литовских и латвийских пограничников", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Вольфович напомнил о реализуемой Польшей и странами Балтии практике вытеснения мигрантов на белорусскую территорию. "Только в 2023 году белорусская сторона пресекла незаконное вытеснение около 35 тысяч беженцев", - сообщил госсекретарь белорусского Совбеза.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострился в ноябре 2021 года, когда несколько тысяч направлявшихся в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки неоднократно предпринимали попытки проникнуть с белорусской стороны на сопредельную территорию. Польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудники Государственного пограничного комитета Белоруссии в 2021 году зафиксировали гибель шести беженцев, в 2022 - девяти. В течение 2022 года белорусские пограничники пресекли попытки вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. мигрантов.