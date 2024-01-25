Госдеп отказался уточнить, есть ли у Запада план Б на случай прекращения помощи Киеву

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен уверен, что ЕС предоставит финансирование Украине, несмотря на блокировку пакета помощи Венгрией

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отказался уточнить, есть ли у американской администрации резервный план на случай прекращения помощи Украине.

У него спросили, разрабатывает ли Вашингтон план Б для Украины, которой нужны боеприпасы, если Конгресс так и не утвердит дополнительные бюджетные ассигнования для Киева, а ЕС также не предоставит помощь. У дипломата уточнили, стоит ли администрации объявить в связи с этим ЧС, что позволит задействовать средства из чрезвычайных фондов, и какие вообще механизмы могут использовать Соединенные Штаты. "Я удержусь от соблазна рассуждать о плане Б", - сказал помощник госсекретаря, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

Он уверен в том, что ЕС предоставит финансирование Украине, несмотря на блокировку пакета помощи Венгрией. Кроме того, по словам дипломата, Конгресс понимает важность предоставления финансирования Киеву.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.