Макрон распорядился начать применение нового закона о миграции в кратчайшие сроки

В частности, Конституционный совет Франции потребовал исключить из текста закона положение о необходимости внесения иностранными студентами залога, подтверждающего их обязательства покинуть страну после завершения учебы

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приказал приступить к исполнению нового закона о миграции в кратчайшие сроки. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.

По данным телеканала, Макрон "принял к сведению решение Конституционного совета Франции и дал распоряжение министру внутренних дел Жеральду Дарманену приступить к исполнению положений закона в кратчайшие сроки".

Ранее Конституционный совет Франции, надзирающий за соблюдением основного закона республики, оспорив около трети положений миграционного закона, в целом закрепил его соответствие французской конституции.

Поддержки не нашли "в общей сложности 37 статей документа", подсчитал BFMTV. В частности, совет потребовал исключить из текста закона положение о необходимости внесения иностранными студентами залога, подтверждающего их обязательства покинуть Францию после завершения учебы.

Члены конституционного совета также не согласились с намерением авторов закона отменить право почвы, которое предусматривает автоматическое предоставление гражданства лицам, родившимся на территории Франции. Еще одно положение, которые было удалено из текста документа, касается введения квот на прием мигрантов в стране в течение трех лет.

Закон о миграции

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 19 декабря 2023 года приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, помимо упрощения процесса выдворения нарушителей, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.

Через несколько дней после этого решения парламента группа депутатов, представляющих левые партии, обратилась в Конституционный совет Франции, который проверяет соответствие нормативных документов основному закону. Авторы запроса потребовали отменить новый закон, так как он, по их мнению, не соответствует конституции страны. До этого Макрон распорядился передать этот документ в Конституционный совет. Решение должно быть оглашено 25 января.

Ранее Дарманен заявил, что власти страны в 2023 году выдворили более 4,5 тыс. мигрантов-правонарушителей, что на 30% больше, чем годом ранее.