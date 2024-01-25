ООН получила запрос России о списке погибших в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обратил внимание на то, что всемирная организация, несмотря на многочисленные запросы России, так и не предоставила список

ООН, 25 января. /ТАСС/. ООН получила запрос России на предоставление ей списка погибших в Буче весной 2022 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы получили этот запрос", - сказал он.

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что всемирная организация, несмотря на многочисленные запросы РФ, так и не предоставила список.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.