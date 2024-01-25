Армения в ближайшие дни передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей

Их копии Ереван отправит международным партнерам, сообщили в Службе национальной безопасности Армении

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Армения в ближайшие дни по рабочим каналам передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе, а их копии отправит международным партнерам. Об этом сообщили в Службе национальной безопасности (СНБ) республики.

"Недавно, после нескольких сообщений азербайджанских СМИ о ранениях граждан Азербайджанской Республики в результате взрыва мин, в продолжение соглашения, достигнутого 7 декабря 2023 года в результате переговоров между аппаратом премьер-министра Республики Армения и администрации президента Азербайджанской Республики, предстоит предпринять ощутимые шаги в направлении укрепления доверия между двумя государствами. СНБ Армении возобновила опрос среди бывших военнослужащих Нагорного Карабаха, в результате чего появилось 8 новых формуляров минных полей. Эти формуляры будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам в ближайшие дни. Копии этих документов будут направлены международным партнерам", - отмечается в сообщении.

В релизе армянских спецслужб также указывается, что "выражая свою приверженность мирной повестке с Азербайджаном и исходя из гуманитарных соображений, Республика Армения 12 июня, 3 июля, 19 октября, 1 ноября и 29 ноября 2021 года без каких-либо ограничений передала представителям Азербайджанской Республики 972 формуляров минных полей".

Формуляр минного поля - документ, который фиксирует границы поля, расположение в нем мин и их тип.