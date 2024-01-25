Суд в США приговорил россиянина Дунаева к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы

Его подозревают в кибермошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Суд в США приговорил гражданина России Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам заключения по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщил Минюст США.

"Российский гражданин был приговорен вчера к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения за участие в разработке и развертывании вредоносного программного обеспечения, известного как Trickbot", - говорится в заявлении министерства. В ноябре Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

Как утверждает прокуратура по Северному округу штата Огайо, деятельность Дунаева нанесла "неизмеримый урон и финансовый ущерб" людям во всем мире.

Россиянин был арестован весной 2021 года в Южной Корее, а осенью того же года его экстрадировали в США. По версии американской стороны, с ноября 2015 по август 2020 года он занимался хищением денежных средств и конфиденциальной информации, а также состоял в транснациональной преступной организации, которая разработала вредоносное программное обеспечение Trickbot, заразившее миллионы компьютеров и компьютерных систем по всему миру.