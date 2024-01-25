На севере Ирака недалеко от военной базы сил коалиции сбили минированный БПЛА

По сведениям управления по борьбе с терроризмом курдской автономии, целью являлась военная база сил международного альянса, расположенная рядом с международным аэропортом Эрбиль

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Начиненный взрывчаткой беспилотник сбит недалеко от базы, принадлежащей силам международной коалиции во главе с США, в районе административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль, на севере Ирака. Об этом сообщило управление по борьбе с терроризмом курдской автономии.

"Минированный БПЛА был запущен сторонниками незаконных военных формирований и был сбит. Его целью являлась военная база сил международного альянса, расположенная рядом с международным аэропортом Эрбиль", - приводит заявление ведомства информационный портал Shafaq News.

Ранее телеканал Rudaw сообщал о взрывах в районе аэропорта в городе Эрбиль. В непосредственной близости от него находится военная база Харир, на которой дислоцируются части контингента возглавляемой США международной коалиции.