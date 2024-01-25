Пентагон сообщил, что глава ведомства пока не вернулся к очной работе

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх пообещала сообщить, когда Ллойд Остин начнет работать в офисе

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин до сих пор не вернулся к очной работе в Пентагоне после выписки из больницы, куда он был доставлен 1 января с осложнениями, возникшими в результате лечения рака простаты. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"К сожалению, еще нет, - сказала Сингх, отвечая на вопрос о том, вернулся ли Остин в Пентагон после выписки. - Что я имею в виду, он не приходит на полдня, на час или что-то подобное. Когда он вернется в Пентагон, будь то на час или на пять минут в день, мы об этом сообщим".

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона в январе.